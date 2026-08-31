ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು? ಸಿನಿಮಾ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದೆಯಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.31) ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.15ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಶುಕ್ರ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 760 ರಿಂದ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 1000 ಕೋಟಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರತಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಗಳಿಕೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನವಿದೆ. ಗುರು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಷಡ್ಬಲದಲ್ಲಿ 9.59 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಗುರುವಿನ ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಠಿ ಚಂದ್ರನಿರುವ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೂ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟೀವ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚು
ಕರ್ಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ, ಕುಜ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುಜನ ಷಡ್ಬಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, 7.26 ದೃಷ್ಟಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕುಜ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ. ಸರ್ವಾಷ್ಟಕವರ್ಗವೂ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ರಾಶಿ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳಿವೆ, 36. ಕರ್ಮದ ರಾಶಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿ 32 ಅಂಕಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ 35 ಅಂಕಗಳಿವೆ.
ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು
ನವಾಂಶ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನವಿದೆ. ರಾಹು ನವಾಂಶ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಹಸ್ಯಮಯ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ನವಾಂಶದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದೊಳಗಿನ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.