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- ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ + ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ
ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ + ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2026
ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.