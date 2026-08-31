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- ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:25ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ 2026, ಮಂಗಳ + ಶನಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:25ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ 2026, ಮಂಗಳ + ಶನಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 90° ಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಜಾತಕ 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:25 ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.