ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2026 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯುವ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಓದಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಈ ದಿನವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆಯ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನೀವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಶೀತವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂರು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಳವಾದ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.