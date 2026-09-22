ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 90 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯವು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 90 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಶುಗರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು "ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ" ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ಎಗೇನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, "ಅಂದಹಾಗೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಜನಾಂಗೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಿಂದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಮೆರಿಕನ್-ಹಿಂದೂ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಸೈನಿಕ ರುಚಿರ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಶ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು ಎಂದಾದರೆ, ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುಎಸ್ ಸೇನಾ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕಾರ್ಲ್ ವೇಲೀಸ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು CoHNA X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1994 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಎರಡೂ ಸದನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.