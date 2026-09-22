ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ಯುಎಫ್ಬಿಯು (UFBU) ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ ಸೇರಿ ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿವೆ.
ದೆಹಲಿ: ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (UFBU) ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಖೆ-ಅವಲಂಬಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
UFBU ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು SBI ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ATM ಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಟಿಎಂ/ಬಿಎನ್ಎ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಏಳು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ನೋಟಿಸ್
ಯುಎಫ್ಬಿಯು ನೀಡಿದ ಮುಷ್ಕರ ಸೂಚನೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28-30 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2026 ರಿಂದ ನಿರಂತರ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಐಬಿಇಎ, ಎಐಬಿಒಸಿ, ಎನ್ಸಿಬಿಇ, ಎಐಬಿಒಎ, ಬಿಇಎಫ್ಐ, ಐಎನ್ಬಿಇಎಫ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಬಿಒಸಿ - ಎಂಬ ಏಳು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಐದು ದಿನ ರಜೆ!
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಷ್ಕರವು ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30. ಸೆಪ್ಟೆಭರ್ 26 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶನಿವಾರವಾಗಿದ್ದು, 27 ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರವು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.