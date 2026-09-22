ನಲಾ ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕು ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಕ್ಕು ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕುವವರು ಹಲವರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಕ್ಕು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್​ಚಲ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್​ ಅರ್ಥಾತ್​ 50 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಕ್ಕು, ಇದು $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಥಾತ್​ ಸುಮಾರು 839 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬೆಕ್ಕು ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿದೆ.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು ನಲಾ. ನಲಾ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಯಾಮಿ-ಟ್ಯಾಬಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಕ್ಕು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ನಲಾಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ವಾರಿಸಿರಿ ಮೆಥಾಚಿಟ್ಟಿಫನ್ (ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆದರು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಇದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು Instagram ನಲ್ಲಿ ನಲಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚಿಸಿದರು. ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಲಾಳ Instagram ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆದರು. ಇದು ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಆಯಿತು.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, "Instagram ನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳು 4,361,519, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು "nala_cat" ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ನಲಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು 2017 ರಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ನ ಟಾಪ್ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Related Articles

Related image1
3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶನಿಗೆ 4 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ: ವಿದೇಶ ಕರೆನ್ಸಿ ಜತೆ ವಜ್ರ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹಾಪೂರ- ಇವೆಲ್ಲಾ ಏನ್​ ಮಾಡ್ತಾರೆ
Related image2
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು? ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ

ಹಲವಾರು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​

2020 ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ಲಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಲಾ ಕ್ಯಾಟ್' ಎಂಬ ಇ-ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಸ್ವಂತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು 'ಲವ್ ನಲಾ' ಎಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲವ್ ನಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ಬ್ರೋ, ರಿಯಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಟಾಪ್​ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು $12 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಗಳಿಗೆ ನಲಾ ಪಾರ್ಟನರ್​ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಈ ಬೆಕ್ಕು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಕ್ಕು ಎನ್ನಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು 839 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.