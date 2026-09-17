ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದ ನಂತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನೇರ ಸೇನಾ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆಯಿಂದ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.. ಹೌತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹೌತಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು, ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌದಿ ರಾಜ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೌತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯುಎಸ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೌದಿ ರಾಜ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸೌದಿ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಖಂಡಾತುಂಡವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟ!
ಟ್ರಂಪ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದರು. ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸೌದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಏನೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವಿನ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ! ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಸರೇ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಹೌತಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ನತ್ತ ನೋಡಿತು. ಆದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯುಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೂ ಈಜಿಪ್ತ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದುಂಟೇ? ಇಲ್ಲ. ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುಎಸ್, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಸೌದಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ? ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜೆಎನ್ಯುನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎಕೆ ಪಾಷಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದೇಕೆ?
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು. ಇರಾನ್ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲವೂ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ, ಈ ಯುದ್ಧವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪದೇ ಪದೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಮಾಡಿತು?
ಅಮೆರಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಆರಂಭಿಸಿತು
ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕವು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿತೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಸೌದಿಗಳ ವಾದ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ಇರಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಗು ಕೆಂಪಾಗಲು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ $6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೌದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? ಬೆದರಿಕೆಗಳು!
ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸೌದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ!
ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.. ಸೌದಿಯ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ತೈಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು, ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಸೌದಿ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ (MBS) ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಸೌದಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದೀಗ ಫ್ರೆಶ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೌದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೌತಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ!
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಕೆಲ್ ರಾಟ್ನಿ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಸೌದಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,. ಇದು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಸೌದಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದೇಕೆ?
ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ...
ಕಾರಣ 1: ಅಮೆರಿಕ ದಣಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸೈನಿಕರು ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಿಂದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವು ಇನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..
ಕಾರಣ 2: ಅಮೆರಿಕದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ.
ಕಾರಣ 3: ಅಮೆರಿಕದ ಗಮನ ಈಗ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಚೀನಾವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಲ್ಲ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೌದಿಯ ಮಾಜಿ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹುಸೇನ್ ಹರಿದಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
ಸೌದಿ-ಈಜಿಪ್ತ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.. ಅವರು ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 14 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ?
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿವೆ. ಯೆಮೆನ್ ನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪಡೆಗಳು ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ 'ಗುರಾಣಿ' ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಧ್ವನಿ' ಅಷ್ಟೇ.. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಒಪ್ಪೋಲ್ಲ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್, ಟರ್ಕಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.