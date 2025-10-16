Israeli airstrike in Yemen: ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್-ಕರೀಮ್ ಅಲ್-ಘಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸನಾ, ಯೆಮನ್ (ಅ.16): ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್-ಕರೀಮ್ ಅಲ್-ಘಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಹೌತಿ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್-ಘಮರಿಯ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಸಿದ್ಧ! ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹೌತಿಗಳು ಗಾಜಾದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಕಡೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು, ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೆಮನ್‌ನ ಹೌತಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.

ಘಮರಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು: ಇಸ್ರೇಲ್

ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಘಮರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೌತಿ ನಾಯಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅಲ್-ಹೌತಿ ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುಂಪು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಗಾಜಾಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಹೌತಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಘಮರಿ:

ಅಲ್-ಘಮರಿ ಹೌತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದ. ಇದಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಘಮರಿ ಸಾವು ಹೌತಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಡು ವಿಶ್ವ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ!