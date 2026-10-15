2014ರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಿಂದ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದ ಚಲನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಟಾವಿಲ್, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮಹಿಳೆ! ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸೂಟ್ನಿಂದ ಕನಸು ನನಸು, ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬದಲಾದ ಬದುಕು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಟಾವಿಲ್. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲುಗಳ ಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ, ಈಗ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅನುಭವದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2014ರಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದ ಚಲನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸೂಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ನಡೆಯುವ ಅನುಭವ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಧರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಅನುಭವವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಲನೆಯ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದಾದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮೂಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗಳು ಚಲನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವಲ್ಲ; ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ದೊರೆತ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವದ ಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.