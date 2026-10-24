ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ತೋಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ನಂತೆ ಮಡಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ನೀಡಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭುಜದ ಬಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟ ರಿಬ್ಬನ್ ಬೋ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ನ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ತೋಳಿಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳ ರಫಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸತನದ ಕಳೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ತೋಳುಗಳು ನೋಡಲು ಕಮಲದ ದಳಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೀನಿನ ಹುರುಪೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಶೈಲಿ ಸದ್ಯ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
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