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5 ತೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ.. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್!

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ 5 ತೊಲದ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion Oct 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಹಾರ

ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಹರಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಹಾರ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
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ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾರ

ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಹಾರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: PINTEREST
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ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: PINTEREST
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ಲೇಯರ್ಡ್ ಹಾರ

ಕಾಂಜೀವರಂ ಮತ್ತು ಬನಾರಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಲೇಯರ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಹಾರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು 5 ತೊಲದ ಒಳಗೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: instagram/dreams.jewellery
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ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ

ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಹಾರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ ಇದು.

Image credits: instagram/dreams.jewellery

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