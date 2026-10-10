ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾದ ನೋವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಘೋಸ್ಟಿಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ವರ್ತನೆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಬಲ್ಲದು.
‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ದೂರವಾದರು!’ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಕಲಕುವ ಅನುಭವ
ಜೀವದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾದರೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬ್ರಿಟನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ.
ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹವೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಯಿತೇ?
ಎಡಿನ್ಬರೋ ನಿವಾಸಿ ಲಿಸಾ ವಾಕರ್ ಅವರು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದರು ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ತಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಲಿಸಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ’
ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ನ 38 ವರ್ಷದ ಮೆವ್ ಘಜನ್ಫರ್ ಅವರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ರೋಗವು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದ್ದು, ಈಗ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾದಾಗ ತಮಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ, ಇತರರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಘೋಸ್ಟಿಂಗ್’ ಎಂದರೇನು?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದನ್ನು ‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಘೋಸ್ಟಿಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 26ರಷ್ಟು ಬ್ರಿಟನ್ ವಯಸ್ಕರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಬಹುದು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಒಡನಾಟ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅನುಭವಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.