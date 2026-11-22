ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಲೇಯರ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಲೇಯರ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕುಂದನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ನೀವು 200 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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