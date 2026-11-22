ಕರಿಮಣಿ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ನೇತಾಡುವ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಹರಳುಗಳ ಲಾಕೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಅರಳಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕರಿಮಣಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಕರಿಮಣಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೈನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳು, ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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