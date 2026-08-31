ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗ ಸಾರ್ಥಕ್ ಧಿಂಗ್ರಾ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವುದು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ಷಿಕ ವೇತನದಿಂದ ಬಜೆಟ್, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಬಾರಿ ಸಂಬಳ ಬೇಡ! 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ Salary Credit ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದ ಭಾರತೀಯ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ (Fortnightly Pay) ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಬದಲು 24 Salary Credit!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧಿಂಗ್ರಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವೇತನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳ ಬದಲು 24 ಬಾರಿ ವೇತನ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. 24 ಬಾರಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇತನದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದಾಯ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಡೆದಾಗ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೈಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ?
ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪಾವತಿ ಚಕ್ರ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ವೇತನದ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..!
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಪಾವತಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಳವಾದರೂ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವೆಂದರೆ—ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಿಗುವ ಹಣವನ್ನು ಬಜೆಟ್, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ.