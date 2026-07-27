NRI ವರರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
NRI ವರರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೊಸ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆ..!
ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ (NRI) ವರರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ವಿದೇಶಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು NRI ವರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ..!
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ NRI ವರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಧುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಹಲವು NRI ಪುರುಷರು ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು NRI ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ?
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಟಿತನದ ಆತಂಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು NRI ವರರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವೇ?
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವಿರುವಾಗ, ಕೇವಲ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವಲಂಬಿತ (Dependent) ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ವೀಸಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟ?
ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸಹಾಯಕರು, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ NRI ವರರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೆಲವರು, ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ NRI ವರರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.