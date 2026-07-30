ಉಚಿತ ಟ್ರಯಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವ UPI AutoPay ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳು ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ಮುಂಬೈನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಆಟೋಪೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅನುಮತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ ಟ್ರಯಲ್ ಬಳಿಕ ಆಟೋಪೇ ಸಕ್ರಿಯವಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸದ ಸಣ್ಣ ಅನುಮತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಯಲಾಯಿತು ಸತ್ಯ!
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಅಹುಜಾ, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ UPI ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಲವು UPI AutoPay ಆದೇಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇವು ಉಚಿತ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹0 ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಟ್ರಯಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
₹79 ಕಡಿತವಾದರೂ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹79 ಅಥವಾ ₹99 ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳು ಕಡಿತವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತರ UPI ಪಾವತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆಟೋಪೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ..!
ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ UPI ಬಳಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ಆಟೋಪೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
AutoPay ಪರಿಶೀಲನೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ UPI AutoPay ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಸೇವೆಗಳ ಆಟೋಪೇ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಉಚಿತ ಟ್ರಯಲ್ ಬಳಸುವಾಗ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಗತ್ಯ ಹಣಕಡಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.