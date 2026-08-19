ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 'ವಜ್ರಗಳ ನಗರಿ' ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ವಜ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಅವಕಾಶವು ಅನೇಕ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾದ ರೋಚಕ ನೈಜ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಭೋಪಾಲ್‌ (ಆ.19): ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ವಜ್ರದ ಗಣಿಯನ್ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ವಜ್ರ ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದು ಯಾವುದೋ ನಿಧಿ ಹುಡುಕುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ನಾ (Panna) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು.

'ವಜ್ರಗಳ ನಗರಿ' (City of Diamonds) ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪನ್ನಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಜ್ರ ಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು (Shallow Mine Plots) ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು?

200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಜ್ರದ ಗಣಿಯನ್ನೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಪನ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಜ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ 6x6 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 8x8 ಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 64 ಚದರ ಮೀಟರ್) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ (Lease) ಪಡೆಯಲು ವಿಧಿಸುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಶುಲ್ಕವೇ ಈ 200 ರೂಪಾಯಿ!

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ಆದರೆ 200 ರೂ. ನೀಡುವುದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚವಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ಜಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದು ವಜ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಕ್ಕ ವಜ್ರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ!

ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವೇಳೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಜ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಜ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಈ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿನ (Auction) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು ರಾಯಲ್ಟಿ, ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ವಜ್ರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಡವರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಮಾಡಿದ ಪನ್ನಾದ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥೆಗಳು

ವಜ್ರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಬಡವರ ನೈಜ ಕಥೆಗಳು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ರಾಜು ಗೊಂಡ್ (ಜುಲೈ 2024): ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜು ಗೊಂಡ್ ಎಂಬ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 19.22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೂಕದ ಭಾರಿ ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ವಾಮಿದಿನ್ ಪಾಲ್: ಸರ್ಕೋಹಾ ಬಳಿಯ 200 ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಮಿದಿನ್ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 32.8 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು.

ಆನಂದಿಲಾಲ್ ಕುಶ್ವಾಹ (2020): 64 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನ 200 ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 10.69 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ (2025): 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 6x6 ಮೀಟರ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 15.34 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 45 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಏಳು ಜನರ ತಂಡ (ಆಗಸ್ಟ್ 2026): ಸರ್ಕೋಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ 17.96 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ, ವಜ್ರದ ಹರಾಜು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಜ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಸಿಗದೇ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆಯು ಬಡವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಥವಾ ವಜ್ರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.