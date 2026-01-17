ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿರಿ
EPF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ UPI ಮೂಲಕ PF ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುವುದರಿಂದ ಕಾಯುವಿಕೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, EPF ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ UPI ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. UPI PIN ನಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನೌಕರರು ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ EPFO ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ. UPI ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇಗದ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಈಗ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
EPFO 13 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಕೇವಲ 3 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ 100% ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 25% ಮೊತ್ತವು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
