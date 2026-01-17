Kannada

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ:

ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

news Jan 17 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:X
Kannada

ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

EPF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ UPI ಮೂಲಕ PF ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

Image credits: X
Kannada

ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುವುದರಿಂದ ಕಾಯುವಿಕೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸುಲಭ?

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, EPF ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ UPI ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. UPI PIN ನಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜಂಜಾಟ ಇನ್ನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಹಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನೌಕರರು ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ EPFO ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ. UPI ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇಗದ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಈಗ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು ಸರಳೀಕರಣ

EPFO 13 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಕೇವಲ 3 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ 100% ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: X
Kannada

ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 25% ಮೊತ್ತವು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

Image credits: X

ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಯಾರು? ₹3 ಕೋಟಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ!

ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರೋ Aviva Baig ಯಾರು? ಸಾಧನೆ ಏನು?

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಿದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!

ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 10 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಬಳ-ಪಡಿತರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ