ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಕಥೆ "ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್; ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಚೀನಾ ಗಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೋನಿಯಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಕಥೆ (Memoir) "ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್; ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Penguin Random House India) ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ನಿರ್ಧಾರ!
ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎ ನಾಫ್' (Alfred A. Knopf) ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದರ ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಿತು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು (Fact-Checking) ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಿಸಲು (Edit) ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿತು.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು:
1. ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದ; ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
3. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಭಾವ; ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ, "ಇವು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ರೋಶ!
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪನಾಯಕ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್, "ಪ್ರಕಾಶಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರು' ಅಥವಾ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜನರು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು 'X' ನಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ? ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಮನ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುಗೇಟು!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಸಿ.ಆರ್. ಕೇಶವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪುಸ್ತಕದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ (Fact-Check) ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸತ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಜಯ್ ಅಲೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಕಾಶಕರ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.