ಗರ್ಭಿಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೊಂಬೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ‘ಜನನ’ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೊಸ ಆಟಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. Zuru ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘My Mini Baby Mom & Baby Surprise’ ಸೆಟ್ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ, ತಮಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮಗು… ಹೊರತೆಗೆದರೆ ‘ಹೆರಿಗೆ’!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗೊಂಬೆಯೊಂದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಗೊಂಬೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಗೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
‘My Mini Baby Mom & Baby Surprise’ ಏನಿದು?
ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಜುರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ‘My Mini Baby Mom & Baby Surprise’ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಗೊಂಬೆ ಇರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮಗು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ, ಗೊಂಬೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
Instagram ಖಾತೆ Xoxo Toyz ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊಂಬೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಗೊಂಬೆಯ ಕೈಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆಟಿಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಟಿಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಗೊಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. “ಇಂಥದ್ದೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, “ತಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಟಿಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂಬೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಆಟಿಕೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ‘ಗೊಂಬೆಯಿಂದಲೇ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ’ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.