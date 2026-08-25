ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಲು ಯುವಜನತೆ ಇಂತಹ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರೇಮಿ ಪಾಪ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು... ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಅಚ್ಚು! 3,400 ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ದಂಡ: ಪ್ರಿಯತಮ ಈಗ 'ಕ್ಲೀನರ್'!
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಷರಶಃ ದಂಗಾಗುತ್ತೀರಿ! ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಜನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಘಟನೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಏನಿದು 3,400 ಮುತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ?
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ... ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,400 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗುರುತುಗಳು (Kiss Marks) ಇದ್ದವು! ಹೌದು, ಈ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನ ಪ್ರೇಯಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಡೀ ಕಾರಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು 5,500 ರೂ. ದಂಡ!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ 'ಲವ್ ಕಾರ್' ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾರನ್ನು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ (Challan) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಆಮೇಲೆ!
ಕೇವಲ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಆತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕಾರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಎಲ್ಲಾ 3,400 ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು! ಪೊಲೀಸರ ಆದೇಶದಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ, ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರಿಳಿದು ಹೋಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಲು ಯುವಜನತೆ ಇಂತಹ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರೇಮಿ ಪಾಪ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ!
ಪ್ರಿಯಕರರೇ ಎಚ್ಚರ... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ, ಕಾರಿನ ಮೇಲಲ್ಲ! ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಪ್ರೇಮಿಯಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ತೊಳೆಯಬೇಕಾದೀತು!