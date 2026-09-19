ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಭಾರತವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ, ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು 100% ಸುಂಕ (Tariff) ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಅಗತ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ '7 ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್' ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
1. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (Trade Deal)!
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಭಾರತವನ್ನು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ 100% ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತುರುಕಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶೀಯ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
2. ರಷ್ಯಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ!
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ಭೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ದಾರಿ ಎಂದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ 42ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಆಂತರಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
3. ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿ (Exemption Push)!
ಭಾರತವು ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೂ ಭಾರತದ ಅಗ್ಗದ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
4. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆ!
ಆಪಲ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವತಃ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.
5. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳ (ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು)!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು $90 ಬಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ (LNG), ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ ತಣಿದು ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
6. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ (Diversification)!
ಅಮೆರಿಕ ಒಂದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU), ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (FTA) ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಭಾರತದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವೇ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್.
7. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (WTO) ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ!
ಅಮೆರಿಕದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ WTO ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, WTO ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೀವ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾರದು. ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಮುಕ್ತಾಯ!
ಅಮೆರಿಕದ 'ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಶಾಕ್' ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ, ಆಮದು-ರಫ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ದಾಳ ಉರುಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಏಳು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿದೆ.