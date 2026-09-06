ಮುಂಬೈನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ 2026ರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ₹703.27 ಕೋಟಿಯ ವಿಮಾ ಕವರ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 66 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ, 335 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಿಮೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಗಣಪತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ವಿಮಾ ಕವರ್
ಮುಂಬೈನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹703.27 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಮಾ ಕವರ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹474 ಕೋಟಿಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐದು ದಿನಗಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 66 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ, 335 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಕ್ತರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆಭರಣ ಸಂಪತ್ತು
ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸೇವಾದಾರರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದೂ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ‘ನವಸಾಲಾ ಪಾವಣಾರ ವಿಶ್ವಾಚಾ ರಾಜ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಮೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ..!
₹703.27 ಕೋಟಿಯ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಈ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಚಕರು, ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು, ಉತ್ಸವದ ಆಸ್ತಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
72ನೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ‘ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ’
ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ 72ನೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ‘ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಮೊದಲ ದರ್ಶನವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂಡಳಿಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಒತ್ತು!
ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗದದ ರಸೀದಿಗಳ ಬದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಗದದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಿ, ಭವ್ಯತೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.