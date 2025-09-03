MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ? ಸುಜಾತಾ ಭಟ್​​ ಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೀಸನ್-12 ಆಫರ್?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗಳ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ, ಬಳಿಕ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್​​ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್​ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. 

Sushma Hegde
Published : Sep 03 2025, 02:54 PM IST
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗಳ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ, ಬಳಿಕ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್​​ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್​ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಸದ್ಯ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಿಜಾನಾ,.? ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ.
 

