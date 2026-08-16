'ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಟ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಹೃದಯ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ?" ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಯಶ್ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾದರು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾಸ್ ಲುಕ್, ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನಟರನ್ನೇ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಯಶ್ ಸಂವಾದ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, PSYMEME1 ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಯಶ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. “ನಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಹೃದಯ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಯಶ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ಯಶ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ತಟ್ಟಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಭಾವನೆ ಕಂಡು ಯಶ್ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ!
ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ‘KGF’ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮುಂದೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ!
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸಾಲು ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಸಿದೆ. “ಒಂದೇ ಹೃದಯ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ?” ಎಂಬ ಮಾತು ಯಶ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಶ್ ಕೂಡ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣವಾಗದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಯ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.