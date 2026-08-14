ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಂದು 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಆದ ನಟ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇನು ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಒಬ್ಬರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ನಟ ಯಶ್. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳು, ಸಾಧಿಸಿದ ದಾರಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಆರಂಭಿಕ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಮಾನ ಅಂಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ 'ಚಹಾ' ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್!
₹300 ಹಿಡಿದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 16ರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗ!
ಬಿಎಂಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಯಶ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಗಾಧ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡನಿಗೆ (ಯಶ್) ಗಾಂಧಿನಗರದ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹300 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಟನೆಯ ಕನಸಿನ ಮೂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಮಾಯಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲಸ!
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್, ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹50 ದಿನಗೂಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಚಹಾ ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅಂಶ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದರು. ಇತ್ತ ಯಶ್ ಕೂಡ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾದ ಕಪ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ!
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕ!
ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ, ಚಹಾ ಸರಬರಾಜು, ಕಿರುತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು, ತದನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ... ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶ್ರಮ ಸಣ್ಣದದಲ್ಲ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಡಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕನ್ನಡದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಯುವಜನತೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಈ ಪಯಣ!
ಚಹಾ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಬಹುದು, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗನೊಬ್ಬ ಭಾರತದ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ, ಸತತ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲವಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.