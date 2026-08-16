ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಅಭಿನಯದ 1995ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಳೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಮರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ಜನರು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ, ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ, ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ!
ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಪಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಬ ಗುಂಪು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 1995ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬಾಷಾ’ವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ನೆನಪನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ವೀಕ್ಷಕ!
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಮೊದಲು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ದೊರೆತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳ ನೆನಪನ್ನು ತಂದಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಭವವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಗಮವಾದ ಹಾದಿ!
ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಬಳಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಳೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಳೆಯ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಯೋಜಕರು ‘ಬಾಷಾ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೇ ರೀಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ!
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ನೆನಪಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನುಭವದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು. ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಒಟಿಟಿ ದುನಿಯಾ!
ಇಂದಿನ OTT, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ಬಾಷಾ’ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರದೆ, ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮೋಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.