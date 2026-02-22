ಗುಜರಾತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಸಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಜಾ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಗುಜರಾತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತ್ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಲೆಗಳು ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?
ಇದು ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಕೇವಲ 500 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೆನುವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಆದರೆ ಈ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 11,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ದಾಲ್, ಅನ್ನ, ಪಲ್ಯ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಿಚನ್ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು?
ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪೂನಂ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಜನ.