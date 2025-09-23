ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಿನ್ಹಿ ಗ್ರಾಮವು 'ಅವಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳಿ ಜನನ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಿನ್ಹಿ ಗ್ರಾಮ(Kodinhi twin village)ವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿ ಜನನ ದರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು 'ಅವಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಅವಳಿಗಳ ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ
ಅವಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2,000 ಜನರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಕೊಡಿನ್ಹಿ, ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳಿ ಜನನ ದರಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ 1,000 ಜನನಗಳಿಗೆ 8 ರಿಂದ 9 ಅವಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೊಡಿನ್ಹಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸರಾಸರಿ 42 ರಿಂದ 45 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ:
ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಳಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆಹಾರ, ನೀರು ಅಥವಾ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅವಳಿ ಜನನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2008 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 280 ಅವಳಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 80 ಅವಳಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಳಿ ಜನನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಮ:
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯೂ, ಮನ್ನಣೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ