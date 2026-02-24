Masan Holi: ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚಿತಾ ಭಸ್ಮದ ಹೋಳಿ… ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಹೋಳಿಯ ರಹಸ್ಯ ಏನು?
Masan Holi: ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿವನ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತೆಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ? ಯಾಕೆ ಈ ಆಚರಣೆ ನೋಡೋಣ.
ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ
ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತವರು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬ್ರಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬವು ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ
ಬ್ರಜ್ನಲ್ಲಿ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿವನ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತೆಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತಾ.
2026 ರ ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿ ಯಾವಾಗ?
ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ, ಆದರೆ ಭೋಲೆನಾಥ್ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣಗಳ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತೆಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಶಾನ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ರಂಗಭರಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು, ಭಕ್ತರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು, ಮಾಸಣ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತೆಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವನು ಆಡುವ ಹೋಳಿ
ಮಾಸಣ ಹೋಳಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಶಿವ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು, ಭೋಲೆನಾಥನು ದೆವ್ವಗಳು, ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗಳು, ಯಕ್ಷರು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತಾಭಸ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಳಿಯನ್ನು ಚಿತೆಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮದಿಂದ ಏಕೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಹೋಳಿಯನ್ನು ಚಿತಾಭಸ್ಮದಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾನ್ ಎಂದರೆ ದಹನ ಭೂಮಿ, ಮತ್ತು ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿ ಎಂದರೆ ದಹನ ಭೂಮಿ ಹೋಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳು, ಗುಲಾಲ್, ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಹನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತೆಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮದಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾನ್ ಹೋಳಿಯು ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳ ಬಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದೇಹವು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.