ಇದು 'ಭಾರತದ ಪುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್', ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ದೂರ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣದ ಹೆಸರು ಥಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ 'ಲಿಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಿದು.
Feb 23 2026
Sathish Kumar KH
ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ 'ಲಿಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್'?

ಥಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ತಂಪಾದ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಇದನ್ನು 'ಲಿಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

Image credits: gemini
ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು? ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು?

ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಚರ್ ವಾಕ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: gemini
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ವರ್ಗ

ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಮುಂಜಾವು, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಗರದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ

ಥಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.

Image credits: gemini
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಗೆಟ್‌ಅವೇ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: gemini
ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್

ನೀವು ಜನಸಂದಣಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini

