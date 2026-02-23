ಥಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ತಂಪಾದ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಇದನ್ನು 'ಲಿಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಚರ್ ವಾಕ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಮುಂಜಾವು, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಗರದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಥಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ನೀವು ಜನಸಂದಣಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
