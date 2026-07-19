ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಅವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಯುವಕನ ಕರುಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ (Social Media) ಆಗಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು (Viral Video) ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ (The Incident):
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ (Flight Journey) ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ (Mobile) ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ (Selfie) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ (Kindness of a Stranger):
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಯಾಝ್ (Rayaz) ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. 'ಅಂಕಲ್, ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಧವಿಧವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು (Photos) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (Appreciation on Instagram):
ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಆ ನಗು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ್ದು. 'ಕರುಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವಿದೆ' (Kindness costs nothing) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆ ಯುವಕನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ (Comment) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರುತ್ತದೆ.