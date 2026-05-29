Cheap Luxury Hotel China: ಬರೀ 1,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು, ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ದಂಗಾಗಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಅಚ್ಚರಿಗಳ ಸಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಷಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿದ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 1,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಅನುಭವ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ದಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕೋಣೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದ ಚೆಂಗ್ಡು (Chengdu) ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 'ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್' ಮಾದರಿಯ (Loft Model) ಅದ್ಭುತ ರೂಂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದ್ಬಳಕೆ (Space Management) ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?
ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತು
ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೋಫಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತು
ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಾಸಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಝುಮ್ಮರ್ (Chandelier) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇಡೀ ಕೋಣೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ದಣಿವು ಆರಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ
ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಡ್ನ ಎದುರಿನ ಬಿಳಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಲಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೋಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಎಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.