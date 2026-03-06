ಬಡ ಭಾರತೀಯರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ! ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ 9 ಗಂಟೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ
Laos tourism: ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ
ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾಣವಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 'ಲಾವೋಸ್' (Laos) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ
2025-2026ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾವೋಸ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ
ಲಾವೋಸ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು 'ಲಾವೊ ಕಿಪ್' (Lao Kip) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇವಲ ₹4-5 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಲಾವೋಸ್ನ 1000 ಕಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು!
ಪ್ರವಾಸದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓರ್ವ ಪ್ರವಾಸಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಲಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ..
ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ: ₹200.
ಜಿಪ್ಲೈನಿಂಗ್: ₹1,000.
ಪ್ಯಾರಾಮೋಟರಿಂಗ್: ₹3,000.
ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಸವಾರಿ: ₹5,000.
ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹300ಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಲು ₹1,000 ಸಾಕು.
ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ?
ಭಾರತದಿಂದ ಲಾವೋಸ್ಗೆ ಇರುವ ವಿಮಾನದ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 2,400 ರಿಂದ 2,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಯೆಂಟಿಯಾನ್ (Vientiane) ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಲಾವೋಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಭೌಗೋಳಿಕತೆ: ಇದು ಚೀನಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೂಕುಸಿತ (Landlocked) ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಜೀವನಾಡಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿ ಈ ದೇಶದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅನುಕರಣೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಜಲಪಾತಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಇತಿಹಾಸ: ಇದು 1893 ರಿಂದ 1953 ರವರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತುವಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
