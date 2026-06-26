ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೀಸಲಾದ ಸೇವೆಯು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಬಳಿ ರೈಲಿನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈಲಿನ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆಗೆ RAC ಅಥವಾ ವೇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರೂ. ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ಲಗೇಜ್ ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ
ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರೈಲು ರೇಕ್ನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ . ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ PNR ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ರೈಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.