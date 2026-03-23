Free Finland Trip: ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಈಗ ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೂಲಕ ನೀವು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ! ಈ ರೋಚಕ ಪ್ರವಾಸದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಂದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ತರ ಅಡಗಿರುವುದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (Finland) ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತತ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷವೂ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತನ್ನ ಈ ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ!
'ಚಿಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿನ್' (Chill Like a Finn) ಅಭಿಯಾನ
ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 'ಚಿಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿನ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 6 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು (12 ಜನರು) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 11, 2026 ರಿಂದ ಜೂನ್ 17, 2026 ರವರೆಗೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ವಸತಿ, ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ, ಸೌನಾ ಬಾತ್, ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಏನಿರಲಿದೆ ಈ 7 ದಿನಗಳ ಯಾನದಲ್ಲಿ?
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯಾದ 'ಫಿನ್ನಿಷ್ ಲೇಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್' (Finnish Lakeland) ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲು: ನೂರಾರು ನೀಲಿ ಸರೋವರಗಳು, ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರವಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
ದಿನಚರಿ: ಕೊಲೊವೇಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕಿಂಗ್, ತಣ್ಣನೆಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌನಾ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಚಂದದ ಕಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಲಿವೆ.
ಉದ್ದೇಶ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್: ChillLikeaFinn.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲೆಂಜ್
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. (ಗಮನಿಸಿ: ಎಐ - AI ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ).
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ #ChillLikeAFinn ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @ourfinland (Instagram) ಅಥವಾ @visitfinland.com (TikTok) ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ.
ಕೊನೆಯ ಹಂತ
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026.
ಫಲಿತಾಂಶ: ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2026 ರಂದು ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ನೈಜತೆಗೆ (Reality) ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವು ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ 'ಚಿಲ್' ಆಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.