ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಜಲಪಾತಗಳು ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಜಲಪಾತಗಳು ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಜಲಪಾತಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ನೀರು, ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ, ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುವ 6 ಜಲಪಾತಗಳಿವು.
ಹನುಮಾನ್ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ
ಕುಡ್ರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ತಲುಪಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಗುಂಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಬರ್ಕಣ ಜಲಪಾತ
ಅಗುಂಬೆಯ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಬರ್ಕಣ ಜಲಪಾತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬರ್ಕಣ, ತನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಜಲಧಾರೆ, ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ನೋಟದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬರ್ಕಣ ಜಲಪಾತದ ಅನುಭವ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಜಲಪಾತ
ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಜಲಪಾತ ಹಲವು ಕಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಲಪಾತ. ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡು ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಜಲಪಾತದ ನೋಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರುದ್ರರಮಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣ.
ಎರ್ಮಾಯಿ ಜಲಪಾತ
ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಎರ್ಮಾಯಿ ಜಲಪಾತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಯಿ ಜಲಪಾತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಬಿ ಜಲಪಾತ
ಕೊಡಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಿ ಜಲಪಾತವೂ ಒಂದು. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಋತುಮಾನ ಜಲಪಾತ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ, ಸುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಆಫ್ಬೀಟ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅರ್ಬಿ ಜಲಪಾತ ಸೂಕ್ತ.
ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ
ಅಗುಂಬೆ ಸಮೀಪದ ಸುಂದರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ತಾಣ. ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಧಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಜಲಪಾತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಅಸ್ಪರ್ಶಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿಯ ನೋಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಲಪಾತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಧಾರೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಲಪಾತಗಳು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಜಲಪಾತಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು.