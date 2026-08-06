ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಘಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಾಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.05): ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಚೆನ್ನೈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಹಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ (ವಿಳಂಬ) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR), ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಿರುವ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66550 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಮೆಮು):
ದಿನಾಂಕ 11.08.2026 ಮತ್ತು 26.08.2026 ರಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲು ಸೋಮನಾಯಕನಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮನಾಯಕನಪಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66549 (ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು):
ದಿನಾಂಕ 11.08.2026 ಮತ್ತು 26.08.2026 ರಂದು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ - ಸೋಮನಾಯಕನಪಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ರೈಲು ಸೋಮನಾಯಕನಪಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದಲೇ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ (ವಿಳಂಬವಾಗುವ) ರೈಲುಗಳು:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12295 (ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು - ದಾನಾಪುರ ಸಂಘಮಿತ್ರ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್):
ದಿನಾಂಕ 12.08.2026 ರಂದು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ).
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12510 (ಗುವಾಹಾಟಿ - ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರೈ-ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್):
ದಿನಾಂಕ 25.08.2026 ರಂದು ಗುವಾಹಾಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲುಗಳ ನಿಖರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, 'National Train Enquiry System' (NTES) ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ 139 ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.