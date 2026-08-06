ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೀಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಇನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಲೋಹದ ಚಾವಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಾವಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾವಿ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಹೊಸ ಚಾವಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಪ್ರವೇಶ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಕೊಠಡಿ, ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ
ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದರೆ ದೀಪ, ಎಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವೇಶದ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ
ಸಾವಿರಾರು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಚಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವುದು, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
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