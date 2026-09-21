ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಸನ್ವೋಡಾ ಇವಿಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ '15C LFP' ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ (ಸೆ.21): ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವಿ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಎಂದರೆ ಅದುವೇ 'ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಸಮಯ' ಹಾಗೂ 'ಮೈಲೇಜ್/ರೇಂಜ್' (Range Anxiety). ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸನ್ವೋಡಾ ಇವಿಬಿ' (Sunwoda EVB) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು '15C LFP' ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?
ಸನ್ವೋಡಾ ಇವಿಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನೂತನ '15C LFP' (Lithium Iron Phosphate) ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 9 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೇಕಡಾ 97 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರತಿ 1 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ (Real World Range) ಸಿಗುವ ಮೈಲೇಜ್ ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. LFP ಎಂದರೆ 'ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್' ಎಂದರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಉಷ್ಣತೆ (Heat Control) ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ 'ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು' (Heat Generation). ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ತನ್ನ ನೂತನ '15C' ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸನ್ವೋಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ (Room Temperature) ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು (Thermal Stability) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ, ಇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಅತ್ಯಂತ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ (-20°C) ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 97 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ (Real World) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ ಹಾಗೂ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ.