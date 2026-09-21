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- 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ 4 ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋನ್ಗಳು, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು
20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ 4 ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋನ್ಗಳು, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು
20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ 4 ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್?
ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಹುಚ್ಚು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ, ರೀಯಲ್ ಮೀ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ 32 ಎಂಪಿವರೆಗಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 4 ಲೈಟ್ 5ಜಿ
- ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ
- ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಇದೇ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
- ಬೆಲೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ
- 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
- ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದೆ
ವಿವೋ T3 5G
- ವಿವೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
- ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ
- ವಿವೋ ಟಿ3 5ಜಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
- ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು
- ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ35 5ಜಿ
- ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಫೋನ್, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
- ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ, ಸೆಲ್ಫಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
- 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಫ್ಯೂಷನ್
- ಮೊಟೊರೊಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
- ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಗ್ರೂಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ
ಇನ್ನು, ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಹ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟೀವ್ ಫೋಟೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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