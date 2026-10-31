08:54 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಖಡಕ್ ಆದೇಶವನ್ನೊಮ್ಮೆಓದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಹಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದವರೇ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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08:41 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 Koppal - 10 km ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ; 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ 10 ಕಿಮೀ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ನಾಗವೇಣಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಓದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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08:27 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 Koppal - ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ನನ್ನು ಕೃಷಿಕನನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೊರೊನಾ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ

ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕುಮಾರ ಹಾಳಕೇರಿ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಕಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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08:14 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ - ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈ ನೋಟಿಸ್‌

ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿವೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
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07:55 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 2047ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳೇನು?

2047ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 7 ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳ 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಗರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.
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07:39 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ತಪ್ಪಿದಂತೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡಕ್ಕೆ ಕೈತಪ್ಪಲಿದೆಯೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ?

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿ ಸ್ಕೀಂ ೩ನೇ ಹಂತದ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಕೈತಪ್ಪಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೈತಪ್ಪದಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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07:32 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 38 ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ - 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ - ಸಚಿವ MB ಪಾಟೀಲ್

ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12,939 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 38 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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07:22 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು; ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

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07:16 AM (IST) Oct 31

Karnataka News Live 31 October 2026 ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಪತ್ರ - ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ? ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಎಥನಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಆಗ್ರಹ..

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