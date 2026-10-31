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- Karnataka News Live: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಖಡಕ್ ಆದೇಶವನ್ನೊಮ್ಮೆಓದಿ
Karnataka News Live: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಖಡಕ್ ಆದೇಶವನ್ನೊಮ್ಮೆಓದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಜನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (ಎಸ್ಐಟಿ) ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಐಜಿಪಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಐಜಿಪಿ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಎಸ್ಐಟಿಯಿಂದ ಐಜಿಪಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Karnataka News Live 31 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಖಡಕ್ ಆದೇಶವನ್ನೊಮ್ಮೆಓದಿ
Karnataka News Live 31 October 2026 Koppal - 10 km ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ; 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ 10 ಕಿಮೀ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ನಾಗವೇಣಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಓದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 31 October 2026 Koppal - ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನನ್ನು ಕೃಷಿಕನನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೊರೊನಾ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕುಮಾರ ಹಾಳಕೇರಿ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಕಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 31 October 2026 ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ - ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈ ನೋಟಿಸ್
Karnataka News Live 31 October 2026 2047ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳೇನು?
Karnataka News Live 31 October 2026 ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ತಪ್ಪಿದಂತೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡಕ್ಕೆ ಕೈತಪ್ಪಲಿದೆಯೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ?
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿ ಸ್ಕೀಂ ೩ನೇ ಹಂತದ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಕೈತಪ್ಪಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೈತಪ್ಪದಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 31 October 2026 38 ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ - 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ - ಸಚಿವ MB ಪಾಟೀಲ್
Karnataka News Live 31 October 2026 ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು; ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
Karnataka News Live 31 October 2026 ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಪತ್ರ - ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ? ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಎಥನಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಎಸ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ರಹ..