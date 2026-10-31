ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರ ಬದುಕು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು!
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ! 30 ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ದುರಂತ ಕಥೆ!
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವಿನ ಹೊನಲು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ನಿಜ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ನೋವು, ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರಂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಲಾವಿದೆಯ ಬದುಕು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿಯೇ ಬದುಕು ಮುಗಿಸಿದ ಈ ನಟಿಯ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಚೆಲುವೆ? ನೋಡಿ..
ತೆನಾಲಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದ ನಟನೆಯ ಕನಸು
ಅವರೇ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ! ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತೆನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಆರಂಭವೇ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದ ವೈ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಮೀನಾಕುಮಾರಿಗೆ 1958ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಅಮರನಾಥ್ ರಾಮನಾಗಿ, ರಾಜನಾಳ ಆಂಜನೇಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯವರೆಗೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಪಾತ್ರದ ಉದ್ದ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ನಟನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ, ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಸಂಬಂಧಗಳೂ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದರು. ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ (NTR) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ತಿಲಕ್ ಅವರು ಮೀನಾಕುಮಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಜಿಂಗಾಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಪದ್ಮನಾಭಂ, ರಾಜಾಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ನಟಿ ರಮಾಪ್ರಭಾ ಹಾಸ್ಯಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೀನಾಕುಮಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿದವು.
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತ
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 1968ರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೇದಾಂತಂ ರಾಘವಯ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮೀನಾಕುಮಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿದವು. ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ, ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅಜ್ಞಾತ ಜೀವನ
ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 1977ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಜೈಟಿ ವಸಂತಂ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ನಂತರ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ 2007ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ನಾಗರಾಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಬದುಕು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ನೋವಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.