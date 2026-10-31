ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಗೋಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಗೋಡು ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ 71 ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಹೌದು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಗೋಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಗೋಡು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಗೋಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದರು. ನಗುನಗುತ್ತ ಮಾತನ್ನಾಡಿ.. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ..?
ಕಾಗೋಡು: (ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಜೋರಾಗಿ ನಗು) ಹಲೋ.. ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್..
ಡಿಕೆಶಿ: ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ..
ಕಾಗೋಡು: (ನಗುತ್ತಲೇ) ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು..
ಡಿಕೆಶಿ: ಹಾ.. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಶೀವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬರಲು ಆಗುತ್ತಾ?
ಕಾಗೂಡು: ಬೇಡ.. ನಾನೇ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಬರುತ್ತೇನೆ.
ಡಿಕೆಶಿ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.. ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..
ಕಾಗೋಡು: ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು..
ಡಿಕೆಶಿ: ಓಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ.. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ..
ಕಾಗೋಡು: ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದು.. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು..
ಡಿಕೆಶಿ: ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ ಸರ್.. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ.. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ.. ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಂತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ.. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ..ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ..
ಸರ್ಕಾರವೇ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಘೋಷಣೆ
ಸದ್ಯ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಬರಬಹುದಾ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಗೋಡು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸರಳತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಗೋಡು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.. ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಾಗೋಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 25 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಸಂಜೆ (ಅಂದರೆ ನಾಳೆ) ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.