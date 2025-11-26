08:47 AM (IST) Nov 26

Karnataka News Live 26 November 2025ಪಬ್‌ಗೆ ಬಂದ್ರೂ, ಮಾಡರ್ನ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮ ಬಿಡದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಾದಿನಿ, ರಾಣಾ ಮಡದಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಸಹೋದರ, ರಾಣಾ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಬ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮಾಡರ್ನ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಣಾ ಪತ್ನಿಯ ನಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನದು? 

Karnataka News Live 26 November 2025Bigg Boss Kannada 12 - ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ರಜತ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್; ರಣರಂಗವಾದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ರೋಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮಾತುಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಅತಿಥಿ ರಜತ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka News Live 26 November 2025Amruthadhaare Serial - ವೀಕ್ಷಕರ ಆಸೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿಕಾ; ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ?

Amruthadhaare Serial Episode Update: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೌತಮ್‌ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದು?

Karnataka News Live 26 November 2025BBK 12 - ನೀನ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ತಗೋತಿದ್ಯಾ? ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು!

BBK 12 Updates: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಸೀಸನ್‌ 11 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾಮಿಡಿಯು ಅತಿರೇಕ ಆಗಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್‌ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ರಜತ್‌, ಮಂಜು ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಪದಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು? 

