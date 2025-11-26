- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ತುಂಡುಡುಗೆ ರಾಣಿ Niveditha Gowda ಬಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ? 2ನೇ ಮದ್ವೆಗೆ ತಯಾರಿನಾ? ಏನಿದೆ ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ತುಂಡುಡುಗೆ ರಾಣಿ Niveditha Gowda ಬಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ? 2ನೇ ಮದ್ವೆಗೆ ತಯಾರಿನಾ? ಏನಿದೆ ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ತುಂಡುಡುಗೆಯಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ಇದೀಗ 'ಮೆನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವೀನಸ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ತುಂಡುಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್
Bigg Boss ಖ್ಯಾತಿಯ, ತುಂಡುಡುಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹಾಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾಳವಾದ ದೇಹ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಕೆಯ ಉಡುಪು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಪುಸ್ತಕ ಶೇರ್
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರೋ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ (Nivedita Gowda) ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೀ ಪುಸ್ತಕ?
ಅಂದಹಾಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS (ಪುರುಷರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದವರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದವರು) ಎನ್ನುವುದು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ
ಜಾನ್ ಗ್ರೇ (John Gray) ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿವೇದಿತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಪೋಸ್ಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈಕೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
50 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ
ಇನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಾನ್ ಗ್ರೇ ಅವರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ MEN ARE FROM ARS, WOMEN ARE FROM VENUS ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 50 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಂಗಗಳು ಬದಲು ಹೇಗೆ?
ಪುರುಷರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಗವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಹದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮದ್ವೆನಾ?
ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಯಾಕೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲನಾ ಎನ್ನುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.