ಬುಧವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

​ಮುಂಬೈ (ನ.26): ಇಂದು(ನವೆಂಬರ್ 26) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದು, ಷೇರುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಚೇತರಿಕೆ

​ಮಂಗಳವಾರದ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯು ಬುಧವಾರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಇಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 89.20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

​ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ(Interbank foreign exchange market)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 89.24 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ 89.26 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 89.20 ಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು.

​ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

​ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ಡಾಲರ್‌ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 0.02 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 99.56 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ

​ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಧವಾರ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

​ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ಕ್ಕೆ, ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ (BSE Sensex) ಬರೋಬ್ಬರಿ 884 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 85,471 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

​ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 (NSE Nifty 50) ಕೂಡ 278 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 26,163 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

​ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.