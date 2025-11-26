ಬುಧವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.26): ಇಂದು(ನವೆಂಬರ್ 26) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದು, ಷೇರುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಚೇತರಿಕೆ
ಮಂಗಳವಾರದ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯು ಬುಧವಾರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಇಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 89.20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ(Interbank foreign exchange market)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 89.24 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ 89.26 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 89.20 ಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು.
ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 0.02 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 99.56 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಧವಾರ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ಕ್ಕೆ, ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ (BSE Sensex) ಬರೋಬ್ಬರಿ 884 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 85,471 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 (NSE Nifty 50) ಕೂಡ 278 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 26,163 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.