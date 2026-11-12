ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳನೋರ್ವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೋಣಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಡು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಆತ, ಗೋಣಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದರೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ದೈವೀಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
- Home
- News
- State
- Karnataka News Live: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕದಿಯೋಕೆ ಬಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಿಟ್ಟೋದ ಕಳ್ಳ; ದೇವರ ಪವಾಡ ಎಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
LIVE NOW
Karnataka News Live: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕದಿಯೋಕೆ ಬಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಿಟ್ಟೋದ ಕಳ್ಳ; ದೇವರ ಪವಾಡ ಎಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
ಸಾರಾಂಶ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸುವ, ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ನನಗೆ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಪರಮಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ತಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದವನು. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸುವ, ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
06:46 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕದಿಯೋಕೆ ಬಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಿಟ್ಟೋದ ಕಳ್ಳ; ದೇವರ ಪವಾಡ ಎಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
Read Full Story
06:30 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ - ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.Read Full Story
06:01 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ - ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಯೋಗದಿಂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.Read Full Story
05:50 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 KPSC ಸದಸ್ಯಗೆ ಗೀತಾಗೆ ಜಾಮೀನು, ಸಾಹುಕಾರ್ಗಿಲ್ಲ; ಕನ್ನಾಳೆ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜು ಕನ್ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಇ.ಡಿ. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.Read Full Story
05:45 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಭರವಸೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ’ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ; Mysuru
ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಡಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಭರವಸೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.Read Full Story
05:35 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಬಿ.ಜೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದರು.Read Full Story
05:24 AM (IST) Nov 12
Karnataka News Live 12 November 2026 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5000 ಪರಿಹಾರ - ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5,000 ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story